Поведение россиян в магазинах резко изменилось, сообщает DEITA.RU.

Потребители в отечественных торговых сетях стали обращать больше внимание на такие показатели товара, как срок годности, наименование бренда, а также состав продуктов.

Как удалось выяснить компании РОМИР, которая специализируется на исследованиях в области ретейла, российские покупатели довольно сильно изменили своё поведение в магазинах. Проведённое организацией исследование специально для Роскачества показало к каким аспектам стали более внимательно относиться отечественные потребители при совершении покупок.

Так более 70% россиян стали чаще обращать внимание на сроки годности продуктов, а почти 40% на их состав. Внимание к компании-изготовителю сталипроявлять порядка 30% покупателей.

Дмитрий Шевченко