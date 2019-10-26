Россияне стали больше тратить на штрафы ГИБДД

Российским автомобилистам приходится не только тратиться на покупку автомобиля, но и приобретать бензин, оплачивать штрафы и даже ремонтировать транспортное средство. В каких городах миллионниках это максимально выгодно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на исследования «Яндекс. Деньги».

Что касается штрафов, то меньше всего за несоблюдение правил дорожного движения платят в Нижнем Новгороде. Там штрафы обходятся в 453 рубля. При этом такие низкие показатели связаны с тем, что есть возможность оплачивать автонарушения со скидкой в 20 процентов. Для сравнения, в Москве средний штраф составляет 582 рубля.

Отмечается, что еще совсем недавно самый высоких средний штраф составлял 496 рублей.

Самый дешевый бензиновый чек — в Волгограде. Он не превышает 622 рубля, а вот в Омске бензин местные автомобилисты покупают на сумму в два раза большую.

Техническое обслуживание и ремонт обходится примерно в 4720 рублей, а автоаксессуары владельцы приобретают на сумму в 1632 рубля.

Екатерина Брязгунова