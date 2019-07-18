Стало известно, как сильно повысился спрос на мобильные устройства среди россиян, сообщает DEITA.RU.

В первом полугодии текущего года россияне купили на 50% больше смартфонов стоимостью выше 30 тысяч рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом говорит статистика продаж розничной сети компании "Билайн" в 3 тысячах магазинов. При этом, самыми популярными гаджетами стали те, что стоят в интервале от 30 до 35 тысяч рублей.

Одной из главных тенденций стало увеличение продаж фаблетов — смартфонов с экраном более 5,6 дюйма. Половина покупателей смартфонов выбрала устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в пять раз.

Интересным оказалось и то, что каждый пятый смартфон в первом полугодии был приобретен в кредит. Это в 2,2 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Дмитрий Шевченко