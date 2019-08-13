Граждане закупаются на большие суммы, чем прежде, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Согласно статистике Федеральной налоговой службы, в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 рублей, что на 4,46 рубля или на 1,1% больше, чем в июне.

При этом, самый высокий средний чек сохраняется на Дальнем Востоке и составляет 543,65 рублей. Он также показывает рост на 0,9%.

Самый большой рост среднего чека в рознице налоговая зафиксировала в Южном федеральном округе, а именно на 2,7%.



Примечательным в цифрах ФНС оказалось и то, что эти данные опровергают статистику опубликованную исследовательским бюро "Ромир", которое, наоборот, заявило о снижении среднего чека.

Дмитрий Шевченко