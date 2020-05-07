Россияне стали дешево питаться

Международные аналитики Unusual Concepts констатировали: россияне стали переходить на дешевые продукты питания, сообщает ИА DEITA.RU.

В условиях финансового кризиса россиянам не до здорового питания. Согласно исследованию аналитиков, подобные продуктовые наборы стали продавать на 35 процентов хуже. Более дешевые аналоги же наоборот демонстрируют рост.

В апреле спрос на продукты, которые торговые сети продают и изготавливают под собственными брендами, вырос на 20 процентов.

Эти товары традиционно дешевле, так как на них отсутсвует наценка ритейлера. Кроме того, отделы с готовой едой также переживают тотальные закрытия - люди предпочитают брать продукты для домашнего приготовления. Эта категория демонстрирует 80-процентный упадок.

Март ознаменовался ажиотажем на крупы, ибо ходили слухи о продуктовом дефиците в стране. Продажи гречки выросли на 40 процентов, макарон - на двадцать.

Сейчас, когда стало очевидно, что еды хватает - спрос упал. Однако в апреле россияне «напали» на консервы. Продуты длительного хранения стали продаваться в полтора раза больше. Цифры приводятся в сравнении с февралем 2020 года, когда опасность еще казалась мифической.

Как гласит исследование Unusual Concepts, тенденция продолжится. Вплоть до середины 2021 года россияне, в первую очередь, будут обращать внимание на ценник. Производителей бюджетных продуктов питания ждет бум. Это продолжится до того, как финансовое состояние граждан не улучшится.

Спрос рождает предложение. Как следствие, весной производство пищи в стране увеличилось почти на 10 процентов. Картошка, масло и консервы и вовсе демонстрируют рост в 20%. Аналитики отмечают, что здесь велика и роль государства, которое активно поддерживает локального сельского производителя. Кроме того, надежные тылы обеспечил хороший урожай 2019 года.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко рассказал «Известиям», что граждане с начала пандемии стали реже ходить в магазин по мелким покупкам.

Люди привозят огромные тележки с товарами, закупаясь впрок. Аналитики отмечают, что в такой ситуации активизируются мошенники, и возможен рост процент контрафакта в ассортименте товаров.

Как ранее сообщал Росстат, весна 2020 года демонстрирует падение доходов россиян. Коронавирус еще не успел как следует ударить по кошелькам, и падение составляет около 0,2 процентов в годовом выражении. Пик нищеты придет позже.

Эксперты ВЭБ считают, что годов падение достигает 6,5 процентов. По их прогнозам, падение продолжится до 2021 года. В следующем году доходы вырастут на 6,1 процент, но очевидно - к прежнему уровню благосостояния страна вернется ой как нескоро.