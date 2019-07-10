Падение фармрынка произошло впервые с 2015 года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".



Аналитики DSM Group привели статистику, согласно которой продажи лекарств в России с января по май 2019 года составили 2,1 миллиардов упаковок препаратов на сумму 415 миллиардов рублей, что на 3,7% меньше, чем годом ранее.

Как отмечают эксперты, в денежном выражении продажи выросли на 1,2% — гораздо меньше, чем в прошлые годы, когда выручка увеличивалась на 4–10%.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.

Согласно данным специалистов, больше всего россияне сократили траты на лекарства для борьбы с кожными заболеваниями, противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

Дмитрий Шевченко