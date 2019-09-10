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Россияне стали лучше относиться к Западу
10 Сентябрь 2019, 19:30
Граждане России сменили гнев на милость в отношении Европы и США, сообщает DEITA.RU.
Леваца-центр провёл опрос общественного мнения россиян относительно наших отношений со странами запада. По результатам исследования социологов оказалось, что около 67% граждан считают, что диалог между глава государств всё ещё продолжает оставаться натянутым.
Чуть меньше людей - 55%, считают, что у нас хорошие шансы на восстановление отношений с Европой, но пока они оставляют желать лучшего.
При этом, целых 4% опрошенных думаю, что отношения Москвы и Вашингтона весьма дружелюбны уже сейчас. А ещё 9% полагают, что дружба между странами наладится уже в ближайшее время.
42% вообще не видят никаких проблем в том, чтобы дружить с гражданами Америки, а вот такие же чувства к европейцам испытывают лишь 37% россиян.
Ранее сообщалось, что конгресс США подталкивает президента страны Дональда Трампа к введению новых санкций против России.
Дмитрий Шевченко
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