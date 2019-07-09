В нашей стране снизилось число преступлений, связанных с массовыми беспорядками и многократными нарушениями правил проведения митингов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ. Ни одного нарушения правил проведения митингов не было в 2018 году, массовые беспорядки тоже замечаются реже: их было зарегистрировано 24 вместо 27. В ведомстве радуются, что поводов для реагирования стало меньше.

Причиной такого улучшения в Генпрокуратуре назвали возрастающую сознательность общества, а не только с ужесточением законодательства.

Анастасия Туркова