Россияне стали меньше и реже заказывать в Китае

Длительная доставка и рост цен постепенно отвращают россиян от покупок в китайских онлайн-магазинах, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно статистике российской Ассоциации компаний интернет-торговли, по итогам прошлого года число прибывших в страну международных посылок уменьшилось на заметные 7,1%. Покупки из КНР в этом числе, пишут «Известия».

«На потребителях сказались длительные сроки доставки товаров из Поднебесной и рост цен на товары из этой страны. Негативное влияние оказал и информационный фон относительно эпидемии в конце года: некоторые люди просто боялись делать заказы в Китае, ровно как и китайские продавцы не могли осуществлять отправку», – прокомментировал цифры президент АКИТ Артем Соколов.

В Национальной ассоциации дистанционной торговли добавили, что если раньше средний чек покупки составлял с $9, теперь сумма упала до $7.