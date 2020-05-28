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Россияне стали меньше и реже заказывать в Китае
Перемены даже не особенно связаны с пандемией
Длительная доставка и рост цен постепенно отвращают россиян от покупок в китайских онлайн-магазинах, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно статистике российской Ассоциации компаний интернет-торговли, по итогам прошлого года число прибывших в страну международных посылок уменьшилось на заметные 7,1%. Покупки из КНР в этом числе, пишут «Известия».
«На потребителях сказались длительные сроки доставки товаров из Поднебесной и рост цен на товары из этой страны. Негативное влияние оказал и информационный фон относительно эпидемии в конце года: некоторые люди просто боялись делать заказы в Китае, ровно как и китайские продавцы не могли осуществлять отправку», – прокомментировал цифры президент АКИТ Артем Соколов.
В Национальной ассоциации дистанционной торговли добавили, что если раньше средний чек покупки составлял с $9, теперь сумма упала до $7.