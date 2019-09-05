Уменьшение доходов сказалось на покупательной способности граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Лента.ру.

Согласно последнему докладу НИУ ВШЭ, реальные расходы россиян на еду сократились в прошлом году на фоне падения заработков.

Так, всего за год расходы на питание среди россиян снизились на 3,6% по сравнению с тратами в 2017 году и на 7,7% по сравнению с тратами в 2013 году. В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы заведения общепита.

Согласно исследованию экспертов, средние расходы россиян на питание в структуре потребительских расходов в прошлом году достигли 36%. Согласно международным стандартам, бедными считаются те потребители, у которых расходы на еду составляют более 60% всех расходов, так что россиян оказалось до этого ещё далеко.

Дмитрий Шевченко