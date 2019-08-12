Средний чек россиянина за один поход в магазин уменьшился, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По данным аналитического бюро "Ромир", падине составило 1,8%, что в реальном выражении составило 10 рублей. Таким образом, величина среднего чека составила 546 рублей.

Эксперты подчёркивают, что сокращение среднего чека связано в первую очередь с сезонным фактором, в частности с удешевлением овощей и фруктов, собственным урожаем.

Средний чек по сравнению с июнем снижался в гипермаркетах на 5,9% и супермаркетах на 2,3%, при этом в дискаунтерах он вырос на 1,4%, а в магазинах традиционной торговли — на 5,7%.

Дмитрий Шевченко