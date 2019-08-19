Граждане начали экономить на летнем отдыхе, сообщает DEITA.RU.

Средний чек россиян на авиаперелёты, отели, одежду и еду во время путешествий снизился. Такими данными делится Райффайзенбанк после проведения исследования уровня трат российских отдыхающих за рубежом.

По данным банка, в этом сезоне отечественные путешественники совершали больше покупок в иностранных поездках — количество операций выросло на 11%.

При этом, средняя сумма трат на одного человека за весь период поездки уменьшилась на 8% до 49 тысяч рублей, а средний чек упал на 12% и составил 5 578 рублей.

Среди растущих по частоте категорий трат российских туристов оказались спорттовары и зубные врачи — суммарно за начало лета туристы из России потратили на них на 13% и 74% больше.

Дмитрий Шевченко