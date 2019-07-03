Граждане высказались относительно удовлетворённости оказания им коммунальных услуг, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

ВЦИОМ подвёл итоги опроса, в котором у россиян спрашивали их отношение к сфере ЖКХ, а в частности довольны ли они тем, как им оказывают эти услуги или нет.

Как оказалось, удовлетворенность россиян качеством жилищно-коммунальных услуг за последние девять лет существенно выросла. По информации социологов, довольны ЖКХ 60% жителей страны.

При этом, нарекания к работе коммунальщиков имеют около 30% респондентов. 49% опрошенных считают, что обслуживающая их дом управляющая компания справляется со своими обязанностями.

Дмитрий Шевченко