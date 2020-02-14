Россияне стали платить за капремонт больше

В течение минувшего года на территории России поднялся размер минимального взноса за капремонт, сообщает ИА DEITA.RU.

В среднем по регионам взносы выросли на 6-10%, пишут «Известия». Такой вывод можно сделать на основе данных за первые три квартала минувшего года Фонда содействия реформированию ЖКХ (более свежих цифр пока нет).

Согласно информации Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов, в этом году размер взносов вырос уже у 54 субъектов Российской Федерации из 85.

Существует точка зрения, что в регионах размер минимального взноса за капремонт занижена, и это приводит к проблемам на пути к качественному выполнению этого ремонта. Кроме того, эксперты отмечают, что типична ситуация, когда на счетах операторов фондов собирается гораздо больше денег, чем в результате используется.

«К этому приводят организационные недоработки – субъекты некачественно составляют программы», – считает Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль».

В Приморье с 1 января 2020 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме составляет 8,10 руб/кв. м в месяц.