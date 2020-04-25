Россияне стали покупать намного меньше бензина

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Хуже всего с продажами топлива сейчас на юге России

Режим самоизоляции сказался на спросе автомобильного топлива в России. Он заметно упал, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По информации из исследования ВТБ, российские автолюбители сократили объёмы покупок бензина в среднем на 31% в период с 30 марта по 19 апреля. Наиболее сильно — на 36% — упали продажи АИ-92.

В Южном федеральном округе спрос на бензин на второй неделе самоизоляции упал почти в два раза — на 46%. На Северном Кавказе практически также же сильное падение было на неделе с 30 марта по 5 апреля.

При этом цены на топливо остаются прежними. АИ-92 в среднем стоит 42,5 рубля за литр, АИ-95 — около 46 рублей, дизель — 47,5 рубля.

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