Граждане впервые за два года снизили интерес к микрозаймам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Бюро кредитных историй "Эквифакс" огласило статистику, согласно которой впервые с 2017 года в России уменьшились объёмы выдачи займов в МФО.



По данным организации, во втором квартале текущего года россияне взяли взаймы почти 4 миллиона раз на сумму 53,7 миллиардов рублей.

Согласно расчётам экспертов, вплоть до этого момента рынок микрозаймов в России только рос. Сейчас показатели уже пошли на спад.

Причинами снижения популярности МФО аналитики называют новые требования Центобанка, которые уже сделали работу многих подобных компаний не столько рентабельными, как это было раньше.

Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение спроса на услуги микрофинансовых организаций и усилие контроля за их деятельностью со стороны регулятора.

Дмитрий Шевченко