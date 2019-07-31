Граждане перестали заботиться о передаче своего наследства, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Федеральная нотариальная палата представила статистические данные, согласно которым в России уменьшается количество оставления завещаний.



При чём специалисты называют это уменьшение резким обвалом. Впрочем, цифры говорят сами за себя. Так, например, в 2014 году было составлено на 12,5% завещаний больше, чем в 2018, когда их количество составило 533,5 тысяч.

Тем не менее статистика текущего года позволяет предположить, что число завещаний может остаться примерно на том же уровне: с начала года уже было составлено более 250 тысяч таких документов.

Дмитрий Шевченко