Коммерция уходит в приложения, где люди проводят огромное количество времени, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Время с начала 2019 года показало небывалый рост популярности социальный сетей и месенджеров для купли/продажи товаров и услуг среди россиян.

Аналитическое бюро Admitad зафиксировало объёмы такой торговли. Как оказалось, товарооборот в прямом смысле слова внутри телефона достиг в России целых 60 миллиардов рублей.

При этом, как отмечают специалисты, самым ходовым товаром здесь являются спортивные принадлежности, одежда, обувь и электроника.

Дмитрий Шевченко