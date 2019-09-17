Россияне стали тратить больше денег

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Эксперты заметили рост потребительских трат в России, сообщает DEITA.RU.
Компания "Ромир" провела замеры трат россиян в магазинах. Как оказалось, граждане стали охотнее расставаться с деньгами. Об этом говорит рост величины среднего чека, который за два месяца вырос на три с половиной процента.
Сейчас этот показатель достиг отметки в 565 рублей. По словам экспертов, это очень хороший рост, сигнализирующий об оптимизме у российских покупателей.
Так, в течение года данный показатель обогнал текущую инфляцию на 0,2%. Специалисты связывают возросшие траты россиян с закупкой последний плодов урожая.
Дмитрий Шевченко