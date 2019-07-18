Граждане вынуждены брать займы на поддержание текущего уровня жизни, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил о том, что порядка 25% всех российских заёмщиков продолжают брать кредиты для того, чтобы оставаться на привычном уровне потребления.

По данным эксперта, в стране растёт уровень потребительского кредитования. Годовой прирост этого показателя превышает 20%.

Как отмечает Мехтиев, ситуация сложилась в силу нескольких факторов: усталость граждан экономить и отказывать себе в покупках, нехватка средств для поддержания прошлого образа жизни.

По его мнению, благодаря действиям Центробанка по торможению потребительского кредитования многие наиболее важные показатели, например, долговая нагрузка, как минимум не покажут роста.

Дмитрий Шевченко