Россияне стали жить дольше

Число долгожителей увеличилось в России, сообщает DEITA.RU по материалам Росстата.

Как отмечают в главном российском статистическом ведомстве, численность россиян, переступивших 100-летний рубеж, увеличилась с 7718 человек в 2009 году до 20582 человек на начало 2019 года.

Если же взять статистику за последние 10 лет, то количество долгожителей в России выросло более чем в 2,5 раза. Общая численность долгожителей на начало года составила 20582 человека, следует из материалов статистического ведомства.

Любопытно, что численность мужчин старше 100 лет на 1 января 2019 года составила 5895 человек, а женщин едва ли не в три раза больше - 14687 человек.

Ранее 95-летний житель Приморья из Уссурийска, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Андрей Федорович Кошелев раскрыл секрет долголетия. По его словам, продлить жизнь себе совсем не трудно. Для этого достаточно быть добрым и отзывчивым человеком. В любой ситуации - с родными и близкими, с друзьями и коллегами по работе. Если всегда сохранять чуткость, жизнерадостность и любовь к людям, тогда все испытания можно преодолеть.

Дмитрий Санников