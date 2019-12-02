Россияне становятся дальше от денег

В октябре Банк России объявил о снижении ключевой ставки на «50 базовых пунктов»: с 7.00 до 6.50 %. В 2019 г. этот показатель пересматривался 4 раза и вполне вероятным является еще одна корректировка в декабре текущего года.

Ключевая ставка - это «процентная ставка по основным операциям Банка России…», т.е. минимальная ставка, по которой Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам, и, одновременно, верхняя граница процента, под который принимает средства кредитных организаций в депозиты. Ключевая ставка является инструментом денежно-кредитной политики, который определяет «цену денег» в конкретный период времени.

Повышение ключевой ставки обусловливает удорожание кредитов, ограничение доступа к заемным средствам граждан и организаций, и, одновременно, препятствует росту денежной массы в обращении, замедляет инфляционные процессы в экономике, стимулирует использование банковских депозитов для размещения средств.

С какой целью Банк России в настоящее время снижает ключевую ставку? Какие проблемы решаются с помощью этой меры? Насколько они оправданы? Снижение ключевой ставки Банка России и соответствующее удешевление кредитов предоставляет коммерческим организациям дополнительные возможности развития бизнеса, позволяет шире привлекать заемные средства в качестве источника инвестиций, способствует повышению уровня деловой активности и росту экономики. Низкие ставки по кредитам смягчают последствия использования заемных средств для удовлетворения потребительских нужд граждан, включая весьма актуальную для многих семей проблему приобретения жилья за счет использования ипотечных кредитов. Кредитные учреждения достаточно оперативно реагируют на снижение ключевой ставки в части процентов по депозитам. Так, например, только за 3 недели после 25 октября 2019 г. практически все наиболее крупные банки снизили ставки по рублевым депозитам в среднем на 0.4 – 1.1 процентных пункта. За период январь – сентябрь 2019 г. средняя максимальная ставка по депозитам по данным 10 крупнейших банков уменьшилась с 7.53 % до 6.71 %.

Однако ставки по кредитам снижаются не столь заметно, в отдельные периоды, не смотря на шаги Банка России даже растут. Например, за 5 месяцев (март-июль) текущего года по данным Банка России ставки по рублевым кредитам физических лиц на срок более 1 года не только не уменьшились, но даже выросли с 13.29 % до 13.34 %. В целом же за период январь – сентябрь 2019 г. наблюдается, правда не слишком заметное, но все же снижение этого показателя на 0.27 п.п. Ставки по автокредитам также снизились и тоже не слишком существенно: с 13.45 % до 13.34 %. Более активно изменяются средневзвешенные ставки ипотечного кредитования, которые опустились с 10.56 % в январе до 9.28 % на 1 октября 2019 г., в 2020 г. данный показатель прогнозируется на уровне 8.5%.

Как отмечала в своем выступлении в Госдуме глава Центробанка Э. Набиуллина, сложившиеся условия позволяют прогнозировать смягчение денежно-кредитной политики в перспективе. Следовательно, в ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего снижения ставок по кредитам и депозитам коммерческих банков. Владельцам депозитов придется решать вопрос выбора более эффективных финансовых инструментов для сохранения и приумножения своих накоплений, что, при низком уровне финансовой грамотности, недостаточной развитости фондового рынка, высоких рисках, является непростой задачей.

Несмотря на снижение процентных ставок, кредиты становятся менее доступными и поэтому не столь привлекательными из-за ужесточения правил кредитования, введенных по решению Банка России. Эта мера в определенной степени нивелирует последствия смягчения монетарной политики, но необходимость ее реализации вызвана ростом уровня долговой нагрузки, низкой кредитоспособностью заемщиков, стремлением снизить системные риски в деятельности кредитных организаций. Потенциальные заемщики должны учитывать дополнительные сложности и объективно оценивать свои возможности при принятии решения об использовании кредитов.

Обобщая сказанное, можно предположить, что смягчение денежно-кредитной политики, инструментом которого является снижение ключевой ставки, в первую очередь должно было быть направлено на решение первостепенных проблем - стимулирование роста экономики и повышение уровня жизни населения. Однако сопутствующие этому факторы, как отсутствие желания у банков снижать в ожидаемом объеме процентные ставки по кредитам и усложнение самой процедуры кредитования явно нивелируют инициативы госорганов, еще более усложняя для основной массы населения доступ к кредитным ресурсам.