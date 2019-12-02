Россияне станут платить больше алиментов

Суммы алиментных выплат могут увеличить в России, сообщает DEITA.RU.

Законопроект, внесенный в Госдуму Правительством, планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

Согласно тексту документа, предлагается увеличить список оснований, когда родитель, проживая на отдельной от ребенка жилплощади, может потребовать дополнительных выплат.

На настоящий момент увеличение алиментных платежей возможно в том случае, если у ребенка серьезное заболевание или увечья, требующие постоянного ухода. Авторы инициативы предлагают внести еще один пункт – «отсутствие пригодного жилья».

Ранее руководитель одного из Комитетов Госдумы Павел Крашенинников поддержал свод поправок, отмечая, что это поможет защитить детей при определенных обстоятельствах развода родителей.

Александра Маслова