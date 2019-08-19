Ни для кого не секрет: если лекарственные препараты применять неправильно — они могут нанести непоправимый вред организму. DEITA.RU приводит перечень лекарств, которые приведут к еще большим проблемам при применении их не по назначению.

Каждый человек должен помнить, что злоупотреблять жаропонижающими нельзя. Пить их рекомендуется только при температуре выше 38,5. Иначе организм не будет сам бороться с заболеванием.

Категорически запрещено употреблять антибиотики без назначения. Если антибиотики выбраны неправильно, в организме начнут развиваться резистентности бактерии к ним. Как только это произойдет, антибиотик перестанет действовать, и в случае наступления опасного заболевания, такого как сепсис или пневмония, не сможет спасти человеку жизнь.

Пневмония — страшное заболевание, но, как пишут «Известия», еще страшнее, когда человек сам довел себя до пневмонии неправильным использование сиропов от кашля. По заверению медиков, если влажный кашель лечить лекарствами для сухого — заболевание легких обеспечено.

Капать нос одними и теми же каплями более недели чревато привыканием. Потому даже при насморке лучше обратиться к врачу.

Екатерина Брязгунова