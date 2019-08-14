Мошенники обкатывают новую схему через соцсети, сообщает DEITA.RU.
Прокуратура красноярского края выявила новый способ обмана граждан на деньги, которым промышляют жулики в интернете.
Как удалось установить правоохранителям, злоумышленники ищут в социальных сетях людей, которые согласны оформить на себя займ или взять в кредит дорогую технику.
После этого, граждане получали за оформление договора примерно 10% от суммы сделки, а преступники скрывались. При этом, весь остальной долг ложился на подставного кредитора.
Всего в деятельности преступников следователи нашли как минимум 40 подобных эпизодов. Сообщается также, что подобная ситуация имело место в Хабаровском крае.
На прошлой неделе там осудили группу мошенников, взявших кредиты в банках в сумме 600 тысяч рублей.
Дмитрий Шевченко