Мошенники обкатывают новую схему через соцсети, сообщает DEITA.RU.

Прокуратура красноярского края выявила новый способ обмана граждан на деньги, которым промышляют жулики в интернете.

Как удалось установить правоохранителям, злоумышленники ищут в социальных сетях людей, которые согласны оформить на себя займ или взять в кредит дорогую технику.

После этого, граждане получали за оформление договора примерно 10% от суммы сделки, а преступники скрывались. При этом, весь остальной долг ложился на подставного кредитора.

Всего в деятельности преступников следователи нашли как минимум 40 подобных эпизодов. Сообщается также, что подобная ситуация имело место в Хабаровском крае.

На прошлой неделе там осудили группу мошенников, взявших кредиты в банках в сумме 600 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко