Потери граждан в деле накопления пенсии уже исчисляются сотней миллиардов рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Россияне массово меняют страховые компании, в которых хранятся их пенсионные накопления. С начала года граждане написали уже 81,6 тысяч заявлений о переводе их денег в другие организации.

По словам главы Пенсионного Фонда России Антона Дроздова, это привело к тому, что граждане лишись накопленных процентов за период хранения их пенсионных накоплений.

Как отмечают специалисты, объёмы этих потерь лишь за последние 4 года составили более 108 миллиардов рублей.

По мнению экспертов, во многом на результаты первого полугодия 2019 года повлияла не активность фондов, агентов и самих граждан, а нестабильная работа канала подачи через госуслуги.

Дмитрий Шевченко