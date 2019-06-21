Граждане гораздо проще тратят свои средства через мобильные приложения, сообщает DEITA.RU.

Портал banki.ru приводит статистику одного из крупных российских банков, согласно которой россияне, имеющие платёжные системы Apple и Google Pay на своих устройствах, в среднем тратят в интернета больше денег, чем те, кто платит за товары как-то по-другому.

Как оказалось, в месяц люди со специальными приложениями совершают в три раза больше покупок. В среднем получается около 30 транзакций в месяц.

Кроме этого, те, кто привык пользоваться платёжными приложениями, со временем отказываются от использования банковских пластиковых карт.

Ранее сообщалось о том, что Сбербанк усиливает контроль за телефонами пользователей.

Дмитрий Шевченко