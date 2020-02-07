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Россияне тратят до 6 тысяч в год на мобильные игры
При этом охотнее всего они расстаются с деньгами по пятницам и субботам
Согласно проведенному исследованию аналитической платформы myTracker, россияне готовы платить за мобильные игры до 6 тысяч в год, при этом охотнее всего они расстаются с деньгами по пятницам и субботам, сообщает ИА DEITA.RU по материалам РИА Новостей.
Размер суммы, а также вид игры, за которые готовы платить россияне, зависит от возраста, пола и среднего дохода геймеров.
Так, например, люди пенсионного возраста охотнее всего тратятся на судоку, различного вида кроссворды, викторин ы и игры по типу «Три в ряд». В среднем с одного пенсионера приходится по 2 тысячи рублей в год.
Россияне предпенсионного возраста, в сегменте 45-54 лет готовы расстаться с 5 тысячами в год за мобильные игры. Люди в возрасте от 35 до 44 лет тратят до 6 тысяч рублей.
Молодые геймеры, в возрасте 25-34 лет чаще всего платят за многопользовательские боевые арены и игры Build&Battle. За них они готовы выложить чуть больше 4 тысяч рублей.
Подростки чаще всего «зависают» в MMORRG и играх типа «Тайм-менеджмент», студенты предпочитают шутеры и платформеры. В среднем оба сегмента готовы заплатить до 1 тысячи рублей.
Выяснилось также, что мужчины играют больше и охотнее готовы платить за мобильные игры. В среднем они устанавливают «игрушки» в 2,6 раза чаще женщин и платят за них в 5,5 раз больше. При этом мужская аудитория чаще всего играет в обеденное время, а женщины по вечерам. Самые прибыльные дни для компаний-разработчиков – это пятница и суббота, а вот по понедельникам россияне неохотнее всего расстаются с деньгами за мобильные приложения.