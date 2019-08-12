Сделать покрупнее надписи на упаковках продуктов желают россияне, сообщает DEITA.RU со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

За более читабельные подписи и состав продуктов высказались шестьдесят шесть процентов опрошенных россиян. Оставить все как есть предлагают двадцать девять процентов. Не смогли сформулировать четкую позицию четыре процента из тех, кто участвовал в опросе. Один процент, наоборот, предложил размер надписей уменьшать.

Половина граждан говорит, что на некоторых продуктах сложно различить нужную информацию, которую хотелось прочитать. Двадцати девяти процентам это оказалось вполне по силам, двадцати шести – трудновато. Три процента респондентов не смогли дать точный ответ.

А вот что касается уменьшения количества продукта в упаковках – шестьдесят процентов граждан воспринимают это в негативном ключе.

Добавим, что в опросе приняли участие 1600 граждан старше восемнадцати лет, а проводился он – третьего августа.

Анастасия Туркова