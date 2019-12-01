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Россияне уходят на ипотечные каникулы

ипотека

Спрос на ипотечные каникулы растет в России, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, срок ипотечных каникул в нашей стране составляет шесть месяцев. По действующему законодательству, россияне, которые оформили ипотеку, но попали в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на этот льготный период. Во время каникул они могут либо приостановить выплаты по кредиту, либо уменьшить их.

В качестве причин повышения спроса россиян на ипотечные каникулы, эксперты объясняют хорошей информированностью населения об этой возможности и ее плюсах.

По информации главы рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина, на фоне повышенной закредитованости населения в России половина граждан отдает 50% своего дохода на выплаты по кредитам. В 2018 году этот показатель был чуть более 40%.

Дмитрий Санников

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