Граждане не считают образование важным фактором построения успешной карьеры, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

ВЦИОМ провёл опрос среди населения и выявил интересную тенденцию: люди перестали считать высшее или даже среднее профессиональное образование залогом нахождения хорошей работы.

В 2008 году об этом заявляли 45% респондентов, теперь — 68%. Граждане также всё больше сомневаются в неизбежности непрестижной работы из-за отсутствия диплома



Кроме этого, по данным социологов, за последние годы россияне укрепились в своем убеждении, что образование не оказывает влияние на материальное благополучие. К примеру, в 1991 году в этом были уверены 47% россиян, а в 2019— уже 70%.

Дмитрий Шевченко