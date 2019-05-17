Кредит стал единственной возможностью пожить получше, сообщает DEITA.RU.

Россияне хотят хотя бы немного почувствовать себя "при деньгах" и иметь возможность хотя бы непродолжительное время выйти на приемлемый уровень потребления. Об этом рассказал первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин. По словам чиновника, это может оказаться ловушкой как для населения, так и для банков.

Как передают "Ведомости", Тулин отметил, что граждане устали вести "аскетический образ жизни". Однако, такое поведение может увеличить количество кредитов, которые никогда не будут возвращены, как это имело распространение в 2014 году.

Представитель регулятора признал, что пока меры Центробанка по сокращению годовых темпов роста необеспеченных кредитов не принесли успеха, хотя уже влияют на месячные и квартальные данные.