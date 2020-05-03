Россияне установили шесть рекордов на самоизоляции

Шесть россиян установили на самоизоляции спортивные рекорды, удивив тем самым весь мир, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Russian Beyond.



Издание выбрало несколько примеров того чем занимаются россияне на самоизоляции. Так, марафонец Алексей Лихарев 280 раз поднялся по лестнице в 9 этажном доме, преодолев более 5,6 тысяч метров. По словам марафонца это был его подъем на Эверест.

Спортсмен Дмитрий Якухный вместо марафона в Сахаре пробежал вокруг кровати 100 км, потратив на этой 10 часов. За время марафона к нему присоединилась и его семья. Новые мировые рекорды установили бегуны Иван Моторин и Искандер Ядгаров которые преодолели 50 км за 2 часа 44 минуты, прежний рекорд был 2.56 который установил швейцарец.

Михаил Суриков простоял на гвоздях более двух минут в кулачной стойке и с 10 кг веса на спине. Девочка 11 лет Каролина Черных установила 12 личных рекордов, она переворачивала шины, стояла на гвоздях и многое другое.

Помимо традиционного спорта геймер Дмитрий Кашперук устроил стрим в 108 часов, играя в две игры. Он мог отлучаться только на 15 минут.