Россияне могут спровоцировать в скором времени финансовый кризис, если продолжат брать кредиты для самых разных нужд, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Экономист Константин Селянин утверждает, что по такому же сценарию случался кризис и в США в 2008 году. Тогда американцы брали такие займы, которые оказались не в силах вернуть.

Кроме Селянина об опасности предупреждают эксперты Института экономики роста имени Петра Столыпина и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. О россиянах и их кредитах разговор идет далеко не в первый раз.

Динамика роста заработных плат – десять процентов, если зарплата «белая». Как меняются зарплаты в теневом секторе сказать сложно, в то время как на него приходится 20-25 процентов экономического сектора.

Реальные расходы россиян – ЖКХ, уплата налогов и оплата кредитов. Они становятся существенной нагрузкой при падении реальных доходов населения, что и происходит в России сегодня. Кредиты усугубляют ситуацию.

В 2018 году потребительское кредитование увеличилось на 22,2 процента по сравнению с годом 2017м. Из них рост ипотечного кредитования – 60 процентов. Оборот розничной торговли и в сфере услуг увеличился всего на 2,5 процента. Все остальные деньги граждане потратили на погашение своих займов и долгов.

Сколько должны россияне банкам сегодня? ЦБ подсчитал, что около 15,5 триллионов рублей. Причем 15 процентов россиян тратят на погашение кредитов больше половины имеющихся у них денег. Сложности с оплатой возникают у 60 процентов россиян.

К слову, есть немало стран, где максимальная возможная кредитная нагрузка для семей не превышает 25-30 процентов, чтобы не лишать людей куска хлеба. Такая система используется в США. Но не в России, где доля невозвратных кредитов достигает 5,6 процентов. По кредитным картам – 10 процентов.

Другой тревожный фактор – накопившееся у банков большое количество денег, которое им нужно куда-то девать после остановки кредитования малого и среднего бизнеса. Внимание, разумеется, перевели на физлиц.

Экономисты настаивать на отказе в выдаче кредитов людям, которые не в состоянии их оплатить. По мнению специалистов, это помогло бы решать возникшую проблему.

Анастасия Туркова