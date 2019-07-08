Стало известно, на что граждане стали тратить больше денег, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Аналитические бюро The Conference Board и Nielsen провели исследование о расходах российских домохозяйств. Как показали его результаты, 76% россиян в середине текущего года заявили о свободных деньгах, которые у них есть.



Специалисты сообщили, что количество граждан, у которых не было "лишних" денег, сократилось на 2%. Эксперты также выяснили, куда россияне собираются потратить свои деньги.

37% пустят свои деньги на приобретение новой одежды, 31% — на отпуск, 20% — на развлечения. При этом до 31% граждан планируют раздавать долги, а 28% и вовсе хотят заняться сбережением средств.

Как отмечают эксперты, на потребительскую уверенность во втором квартале текущего года оказали влияние стабильный курс рубля и снижение инфляционных ожиданий.

Кроме этого, на фоне низкого потребительского спроса магазины увеличили долю промотоваров, что несколько компенсировало повышение цен из-за роста НДС. При этом, как заявляют специалисты, говорить о восстановлении потребительского спроса ещё преждевременно.

Дмитрий Шевченко