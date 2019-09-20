Россияне узнают реальную сумму своей пенсии

Получить сведения о своих пенсионных баллах и страховом стаже вы можете в личном кабинете на сайте ПФР, а также воспользовавшись порталом госуслуг, или же обратиться в ближайший офис МФЦ, сообщает DEITA.RU.

В случае если некоторые данные не учли, вы можете обратиться к своему работодателю за подтверждением этой информации. Стоит отметить, что речь идет о стаже, который начался с 2002 года.

Но бывают случаи, когда подобные инциденты касаются и периода, когда система учета пенсионных прав еще не начала свою работу. В этом случае вам тоже поможет ваш работодатель. Если же он уволился, то за подтверждением вам стоит обратиться к его правопреемнику, вышестоящему органу или в архив.

Если причина, по которой документы были уничтожены: небрежное хранение, стихийное бедствие или умышленное уничтожение – стоит поискать документы, которые хотя бы косвенно могут подтвердить рабочий стаж или заработную плату. Особенно помогут билеты: партийные, комсомольские или профсоюзные билеты. Не стоит забывать и про расчетные книжки, они тоже пригодятся для подтверждения стажа.

Подтвердить ваш стаж могут и заявления от двух и более коллег. Только у них самих трудовые книжки должны быть в полном порядке.

Екатерина Кононенко