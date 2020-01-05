Россияне возмущены новым налогом на покупки в интернете

Сниженный с 1 января 2020 года беспошлинный порог на покупки в интернет-магазинах зарубежья сделал новогодний «сюрприз» для россиян, ожидающих доставку оплаченных в прошлом году товаров, сообщает DEITA.RU.

Пользователь популярного в России интернет-сообщества предупредил россиян, что новые тарифы таможенных платежей распространяются даже на те покупки, которые были оплачены в 2019 году.

«В ноябре купил в китайском интернет-гипермаркете мобильный телефон. Я не особо переживал по поводу того, что продавец смог отправить покупку в Россию только в двадцатых числах декабря т.к. был уверен, что раз заказ уже оплачен и оформлен, то новые правила не меня не будут распространяться. Наивный…», - пишет россиянин.

Как только коробка с мобильным телефоном оказалась на российской границе, таможенники отказались ее пускать в сортировочный центр, требуя предварительной оплаты пятнадцати процентного сбора. Новый закон «встал» россиянину почти в три тысячи рублей.

«Будьте готовы к тому, что теперь придётся заплатить 15% от суммы, превышающей 200 евро (стоимости товара). Надеюсь (нет), что наша страна от таких пошлин станет ещё сильнее, а отечественные производители начнут выдавать по 146% высококачественных и высокотехнологичных бытовых товаров», - пишет раздосадованный покупатель.

В процессе дискуссии о снижении таможенного порога не обошлось без шуток про гарантию доставки посылок с российской стороны.

«Если ещё и на почте не украдут, вообще отлично будет. Платишь сбор и получаешь кирпич на почте, потому что телефон украли после прохождения таможни», - предполагают опытные покупатели в интернет-магазинах.

«Стоимость и состояние проверяет таможня. Если она насчитает пошлину, то вам приходит уведомление об уплате. Вы можете оспорить это решение приложив чеки об оплате за товар или отказаться получать посылки. Еще как вариант, просить продавца занизить стоимость посылки, но не сильно наглеть, иначе опять-таки таможня может не поверить и попросит подтвердить оплату», - делится опытом житель Белоруссии.

Екатерина Цой