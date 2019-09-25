Новости
Правительство сэкономит на еде
25 Сентябрь 2019, 09:15
Столичные жители «попали» на штрафы за незнание пункта ПДД
25 Сентябрь 2019, 08:45
Россияне возмущены «путинками» за миллионы
25 Сентябрь 2019, 08:15
«Проблемные новостройки», тендеры и ТКО: какие законы вступят в силу 25 сентября
25 Сентябрь 2019, 07:45
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в столице в среду
25 Сентябрь 2019, 07:15
В среду тысячи столичных домов останутся без света
25 Сентябрь 2019, 06:40
Часть жителей столицы останутся без воды в среду
25 Сентябрь 2019, 06:30
Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания
25 Сентябрь 2019, 05:30
Россияне возмущены «путинками» за миллионы
25 Сентябрь 2019, 08:15
Россияне недовольны ценами за крохотные квартиры, площадью до двенадцати квадратных метров. Об этом сообщает DEITA.RU.
Ранее газета «Аргументы и Факты» опубликовала статью о микроквартирах, набирающих популярность у российских застройщиков, но не у граждан, задумавшихся о покупке собственного жилья. Например, в Москве студия, размером чуть более одиннадцати квадратных метров продается от двух с половиной миллионов рублей. В Казани за двенадцать «квардратов» придется отдать более одного миллиона триста пятьдесят тысяч рублей. По сравнению с этими регионами, «коробки» Новосибирска и Челябинской области реализуются за «копейки» - от полумиллиона рублей.
В народе очень компактное жилье уже назвали «идеальными человейниками» и «путинками». С каждым днем обсуждения стоимости «доступных» мини-студий обрастают все более саркастичными комментариями.
«Прям вижу, как нищие студенты бегут скупать комнаты-студии по полтора лимона», «Плохо было в советское время - раздавали ужасные «хрущевки». Теперь хорошо - покупай за миллионы современную квартиру, размером с две «хрущевские» кухни», - смеются россияне.
Один предприимчивый интернет-пользователь даже придумал схему, как заработать на «человейниках».
«Дык вместо одной в Москве можно купить шесть таких же в Челябинске и сдавать их», - предложил он.
Екатерина Цой