Россияне возмущены «путинками» за миллионы

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Россияне недовольны ценами за крохотные квартиры, площадью до двенадцати квадратных метров. Об этом сообщает DEITA.RU.

Ранее газета «Аргументы и Факты» опубликовала статью о микроквартирах, набирающих популярность у российских застройщиков, но не у граждан, задумавшихся о покупке собственного жилья. Например, в Москве студия, размером чуть более одиннадцати квадратных метров продается от двух с половиной миллионов рублей. В Казани за двенадцать «квардратов» придется отдать более одного миллиона триста пятьдесят тысяч рублей. По сравнению с этими регионами, «коробки» Новосибирска и Челябинской области реализуются за «копейки» - от полумиллиона рублей.

В народе очень компактное жилье уже назвали «идеальными человейниками» и «путинками». С каждым днем обсуждения стоимости «доступных» мини-студий обрастают все более саркастичными комментариями.

«Прям вижу, как нищие студенты бегут скупать комнаты-студии по полтора лимона», «Плохо было в советское время - раздавали ужасные «хрущевки». Теперь хорошо - покупай за миллионы современную квартиру, размером с две «хрущевские» кухни», - смеются россияне.

Один предприимчивый интернет-пользователь даже придумал схему, как заработать на «человейниках».

«Дык вместо одной в Москве можно купить шесть таких же в Челябинске и сдавать их», - предложил он.

Екатерина Цой

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