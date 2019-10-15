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Россияне возмущены реальными расходами властей на детей
Стала известна причина «вкусного» и «полезного» питания в школах России. На общественном форуме представитель Минпросвещения озвучил реальную стоимость завтраков и обедов школьников. Об этом сообщает DEITA.RU.
Итак, согласно данным ведомства, в текущем году власти страны тратят на ежедневное питание детей в школах не более ста тринадцати рублей на одного ребенка. При этом, на завтрак затрачивается в среднем сорок шесть рублей, а на обед, соответственно, шестьдесят семь.
При этом отмечается, что столь «богатым» одноразовым питанием обеспечены чуть больше половины - пятьдесят шесть процентов - учащихся в российских общеобразовательных учреждениях. Двухразовым - двадцать шесть процентов юных россиян, посещающих школы.
Отметим, российские интернет-пользователи уже проголосовали за эту новости акцией «дизлайков» на одном из новостных порталов страны.
Екатерина Цой