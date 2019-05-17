Россияне поставили исторический антирекорд, сообщает DEITA.RU.

Исследователи из The Conference Board и Nielsen посчитали индекс потребительского доверия россиян с начала года. Вывода оказались неутешительными: показатель достиг минимума последних пяти лет.



По данным экспертов, ожидания благоприятного будущего у россиян начали падать с 2014 года, а в марте текущего уже достигли минимума.

Как передаёт "Коммерсант", доля потребителей, готовых тратить деньги, за тот же период снизилась с 21% до 14%. По мнению аналитиков, в текущей экономической ситуации россияне всё меньше ожидают благоприятных финансовых перспектив и сокращают повседневные расходы.

Число россиян, стремящихся экономить, за то же время увеличилась с 62% до 69%.