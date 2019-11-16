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Россияне все глубже падают в кредитную яму
В России средний размер потребительских кредитов за январь-сентябрь 2019 года вырос на 10% в сравнении с годом 2018, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.
Если говорить о натуральных числах, то по данным бюро кредитных историй «Эквифакс» средний размер потребительского кредита равен 183 тысячи рублей. Кроме того, вырос объем кредитования: за три квартала банки выдали на 6% (12,2 млн рублей) потребительских кредитов больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Объем кредитов достиг 2,23 трлн рублей, показав рост на 16,2% за отчетный период.
Как отмечает главы БКИ Олег Лагуткин, рост связан с активностью банков и потребителей на рынке. «Структурное несоответствие между изменением количества и сумм кредитов обусловлено тем, что кредиторы стимулируют потребителей получать более крупные суммы потребительских кредитов за счет более низкой процентной ставки по ним», - подчеркнул Олег Лагуткин.
Как считает глава «Эквифакса», средняя сумма потребительского кредита до конца года останется на текущем уровне с минимальными отклонениями, что связано с регуляторной активностью на рынке.
Дмитрий Санников