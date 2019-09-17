Россияне выходят из кредитной ямы

Пик кредитной нагрузки пройден, сообщает DEITA.RU.

Эксперты заявили о том, что самая тяжёлая пора закредитованности граждан осталась позади. По данным Центробанка, уровень кредитной нагрузки жителей России выходит на показатели до пиковых значений, которые наблюдались с 2013 по 2014 годы.

По данным регулятора, кризис уже преодолели три четверти всех российских субъектов. При этом, есть регионы где проблемы и с задолженностью, и с ростом закредитованности остаются, однако общероссийская тенденция со временем сгладит их отставание и показатели придут в норму.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Орешкин вступили в открытую дискуссию о том, есть ли в стране кризис перекредитованности граждан или ещё нет.

Дмитрий Шевченко