В России значительно увеличился разрыв между смертностью и рождаемостью, сообщает DEITA.RU.

По словам уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, еще в 2016 году смертность превышала рождаемость всего лишь на две тысячи человек. В 2018 году статистика сильно изменилась — умерших в прошлом году оказалось на 218 тысяч больше, чем родившихся.

Как пишет РИА Новости, самая печальная статистика в Нижегородской, Московской и Воронежской областях. Именно в этих регионах умерших по естественным и не только причинам оказалось на 12–15 тысяч больше, чем тех, кто появился на свет.

Стоит отметить, что в минувшем году россиянки сделали более полмиллиона абортов, это треть от числа родившихся младенцев. Как уверяет Анна Кузнецова, это целое поколение.

Екатерина Брязгунова