«Русский крест» снова актуален, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Росстат обнародовал такие данные: убыль населения из-за естественных причин с начала 2019 года моя май 180,4 тысячи человек. В Российской Федерации за эти месяцы насчитывается 600 тысяч новорожденных и 780 тысяч умерших.

Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, выяснится, что в 2018 году население по естественным причинам убыло на 147,2 тысячи человек. Иными словами, в этом году страна потеряла на 33 тысячи граждан больше по естественным причинам.

Вице-премьер Татьяна Голикова в июле говорила, что регионы сознательно снижают показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и внешних причин, чтобы соответствовать «качественным показателям». При этом известно, что население убыло за прошедшие четыре месяца на 149 тысяч человек.

Анастасия Туркова