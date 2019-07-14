Такие платежки пришли жителям целого района, сообщает DEITA.RU.



Жители Хабаровска, вернее, микрорайона «Большой Аэродром», в шоке: в этом месяце они получили странные платежки с новой строкой: «снижение качества услуг».

По данным DvHab, у одной жительницы микрорайона требуют 1200 рублей за то самое снижение качества услуг. Сообщений о странных платежках из других районов города не поступало.

Автор этих платежек, ДГК, объяснили, почему вынуждают людей платить за низкое качество услуг. Оказалось, что в 2018 году они провели неправильный перерасчет за действительно некачественные услуги, и люди тогда заплатили слишком мало. Сейчас ресурсоснабжающая организация хочет получить деньги назад.

Елена Миронова