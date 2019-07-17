Стало известно, как жители России оценивать отношения с Украиной, сообщает DEITA.RU.

ВЦИОМ опросил россиян, чтобы выяснить их оценку происходящего между Россией и Украиной. Как показали результаты исследования социологов, 68% жителей страны относятся к своему соседу хорошо.

Ещё 56% ответили, что также в целом положительно оценивают отношения двух стран. А целых 12% респондентов заявили о том, что между Россией и Украиной и вовсе всё прекрасно.

По данным опроса, для 30% россиян Украина — братская страна, для 28% — просто сосед, для 12% — угроза, а для 9% — враждебное государство.

Плохо относятся к Украине лишь 12% опрошенных граждан, а 9% — и вовсе очень плохо.

Дмитрий Шевченко