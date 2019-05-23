Большинство признало важность Единого государственного экзамена, сообщает DEITA.RU.

ВЦИОМ выяснил, что 46% жителей России считают система сдачи ЕГЭ и, в особенности, то, что его проверяют независимые эксперты, является честным и объективным инструментом оценки знаний школьников.

Также по данным центра, 17% опрошенных нашли плюсы ЕГЭ в том, что благодаря ему не нужно сдавать отдельные вступительные экзамены в вузах, а 13% отметили его преимущество в том, что полученные результаты можно отправить в несколько разных мест.

При этом, 20% участников опроса сказали, что необходимость зубрить сдаваемые предметы является самым главным недостатком ЕГЭ. Таким образом россияне отметили важность творческого подхода при ответе на вопросы, которого, к сожалению отвечающих, нынешняя форма экзамена не предусматривает.

Напомним, что согласно данным Рособрнадзора, всё больше старшеклассников выбирают ЕГЭ по биологии, химии и физике.