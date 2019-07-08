Стало известно, как россияне относятся к институту брака, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Последний опрос ВЦИОМа показал, что 77% россиян считают, что вступление в брак является обязательным.

Подобной точки зрения, по данным исследователей, придерживаются в основном люди старшего возраста от 60 лет. Они составили 84% от тех, кто так считает. А ещё 11% респондентов отметили важность создания семьи, но не сочли официальную регистрацию необходимым условием.

Оптимальным возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.

Кроме того, каждый десятый россиянин категорически не приемлет возможность развода вне зависимости от причин. Еще 30% опрошенных считают, что разводиться нужно только тогда, когда семья уже фактически распалась.

Дмитрий Шевченко