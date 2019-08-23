С идеей премьер-министра не согласны более половины опрошенных, сообщает DEITA.RU.



На этой недели глава кабмина Дмитрий Медведев поручил Министерству труда и соцзащиты изучить плюсы и минусы от четырехдневной рабочей недели. Это значит, что правительсво России всерьез задумывается о том, чтобы перевести страну с шестидневки на четырехдневку.

Однако оказалось, что сами россияне скорее не готовы к таким изменениям. Как показали результаты опроса портала Работа.ру, более половины россиян довольны своим существующим графиком работы. Из 4000 опрошенных 43% признались, что полностью удовлетворены этим фактом, и еще 26% - просто удовлетворены.

Елена Миронова