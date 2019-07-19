Стало известно отношение Россиян к братскому народу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

85% россиян выступило за то, чтобы наладить дружеские отношения с Украиной. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.

Примечательно, что лишь 11% участников опроса заявили, что России совсем необязательно иметь хорошие отношения с братской страной. А 4% и вовсе заявили о том, что урегулирование многолетних споров и претензий не пойдёт на руку нашему государству.

Также оказался интересным и тот факт, что по мнению 44% респондентов, вина за плохие отношения стран лежит на Киеве. Еще 39% считают, что обе стороны несут равную ответственность.

Дмитрий Шевченко